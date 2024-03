Thời tiết ngày 23/3: Miền Bắc mưa phùn, sương mù trở lại

Ngày 23/3, không khí lạnh suy yếu ở miền Bắc khiến nền nhiệt tiếp tục tăng, đồng thời sương mù và mưa phùn gia tăng trở lại vào sáng sớm. Đến trưa và chiều, một số nơi hửng nắng, mức nhiệt cao nhất có thể lên đến 27 độ C.

Riêng tại Tây Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa dông còn xuất hiện vào buổi sáng. Người dân đề phòng nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm. Đến trưa, mưa giảm và nền nhiệt tăng mạnh lên mức cao nhất 27-29 độ C.

Tại Hà Nội, ô nhiễm không khí có thể gia tăng trở lại trong hai ngày cuối tuần. Thời tiết dù ấm lên nhưng trời vẫn ít nắng, nhiều mây.

Chuyên gia cảnh báo miền Bắc đang trong giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi thất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Giai đoạn cuối tháng 3, khu vực vẫn có nhiều ngày mưa phùn, sương mù. Nồm ẩm nhiều khả năng tái diễn vào tuần tới.

Mưa phùn, sương mù trở lại miền Bắc nhưng chỉ tập trung vào sáng sớm (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 23/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 24-27 độ C, khu Tây Bắc 27-29 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sáng sớm. Riêng vùng núi mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất phía bắc 27-30 độ C, phía nam 30-33 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, 31-34 độ C, có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi nắng nóng 35-37 độ C.