Ngày 21/3, miền Bắc duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Ban ngày, nền nhiệt tăng thêm khoảng 4 độ C so với một ngày trước khiến thời tiết ấm hơn, cao nhất 21-24 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến cuối tuần, không khí lạnh dần suy yếu khiến nền nhiệt tăng nhẹ qua từng ngày. Thời tiết khô ráo, một số thời điểm có thể cảm thấy oi nóng.

Cùng lúc, nắng nóng cũng có dấu hiệu giảm cả về cường độ và diện tác động ở Nam Bộ.

Dù vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao, sau đó giảm dần vào cuối tuần. Độ mặn tại các trạm phổ biến ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 3/2023.

Miền Bắc tăng nhiệt nhanh trong những ngày tới, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 21/3 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm sương mù nhẹ, rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 21-24 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sương mù nhẹ rải rác. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm mưa rải rác, sau mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rào và dông vài nơi, phía nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía nam 30-33 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

- Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C.