Thiếu tướng Đinh Văn Nơi: Triệu tập 3 người hành hung tài xế xe khách

Sáng 4/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Cơ quan công an đã triệu tập 3 đối tượng liên quan và đang củng cố chứng cứ, lấy lời khai, trích xuất dữ liệu camera... Quan điểm của Công an tỉnh Quảng Ninh là kiên quyết xử lý nghiêm hành vi gây rối trật tự công cộng, côn đồ với các nhà xe".

Xe khách của doanh nghiệp bị nhóm đối tượng ném mắm tôm (Ảnh: H.Hà).

Trước đó, phản ánh tới báo chí, đại diện một doanh nghiệp vận tải (trụ sở tại Thái Bình) cho biết, đơn vị có xe khách chạy tuyến Quảng Ninh - Thái Bình. Thời gian gần đây nhà xe liên tục bị chèn ép, tài xế bị nhóm người côn đồ chặn đường để hành hung và ném mắm tôm, không cho đón trả khách.

Tình trạng chèn ép diễn ra trên suốt cung đường từ Quảng Ninh về huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều lái xe vì sợ hãi nên đã xin nghỉ việc hoặc xin chạy tuyến khác.