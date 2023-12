Thiếu tá công an bị xe máy gặp tai nạn văng gãy xương đùi

Ngày 3/12, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người bị thương.

Khoảng 14h56 ngày 2/12, ông Nguyễn Hữu Châu (SN 1959, trú phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 36C-091.91 xi nhan sang đường tại nút giao cắt km367+210, quốc lộ 1, đoạn qua phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, bất ngờ xe máy biển kiểm soát 36C1-548.33, do anh Mai Văn Sơn (SN 2009, trú tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn) điều khiển chở phía sau anh Hồ Xuân Vinh (SN 2009, trú cùng thôn) tông vào phía đầu xe.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh cắt từ video).

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị ngã, trượt mạnh trên mặt đường. Thời điểm đó, Thiếu tá N.T.T. (SN 1985), cán bộ Công an xã Hải Yến (Công an thị xã Nghi Sơn) đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại nút giao cắt nêu trên thì bị xe máy gặp nạn văng trúng.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến anh Mai Văn Sơn bị chấn thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Anh Hồ Xuân Vinh bị đa chấn thương nhẹ, còn Thiếu tá N.T.T. bị gãy xương đùi trái, cả hai đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực.

Vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn xác minh, làm rõ.