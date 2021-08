Thêm 4 phường cách ly bằng chiến thuật "khóa chặt, đông cứng"

Dân trí 4 phường ở TP Dĩ An vừa cách ly theo chiến thuật "khóa chặt, đông cứng", "ai ở đâu ở yên đó", cách ly tuyệt đối "người cách ly người, nhà cách ly nhà". Trước đó, 11 phường đã áp dụng biện pháp này.

Người dân ở 4 phường "vùng đỏ" của TP Dĩ An thực hiện giãn cách xã hội sẽ không được ra khỏi nhà trong ngày.

Ngày 22/8, UBND TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội biện pháp mạnh đối với 4 phường thuộc "vùng đỏ" gồm phường Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp và Đông Hòa. Thời gian thực hiện cách ly "khóa chặt, đông cứng" trong 7 ngày, áp dụng từ 6h ngày 23/8.

Trong thời gian này, người dân không được ra khỏi nhà 24/24 (trừ trường hợp được cấp phép), dừng việc cấp giấy đi ra ngoài như đi chợ, mua lương thực, hàng thiết yếu, trừ việc đi cấp cứu và mua thuốc trị bệnh.

Trường hợp được phép ra ngoài gồm: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập đến cơ quan làm việc và đi về; các lực lượng y tế, tình nguyện viên làm nhiệm vụ; lực lượng xử lý sự cố hạ tầng, điện, nước…

Người dân chỉ được phép đến các chốt gác để nhận thực phẩm, hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm, thuốc men, trừ các trường hợp đi cấp cứu, đi xét nghiệm, tiêm vắc xin, lo hậu sự trên cơ sở giấy mời, giấy yêu cầu, giấy xác nhận của cơ quan chức năng và phải thực hiện các biện pháp 5K.

Các địa phương "vùng đỏ" và "vùng vàng" ở Bình Dương.

Dừng toàn bộ hoạt động của chợ truyền thống, tiệm tạp hóa, chuyển hình thức bán hàng trực tiếp của các cửa hàng thực phẩm, tiện lợi, siêu thị sang hình thức nhận đơn hàng và giao hàng, phân phối đến các chốt gác để chuyển, phát cho người dân, các cửa hàng bán thuốc vẫn được phép hoạt động.

Trước đó, TP Thuận An và thị xã Tân Uyên cũng áp dụng "khóa chặt, đông cứng" các khu dân cư đậm đặc F0 ở 11 gồm Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa của TP Thuận An và phường Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Hiệp của thị xã Tân Uyên trong vòng 15 ngày, để thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Trung Kiên