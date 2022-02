"Thế giới băng giá" tuyệt đẹp trên đèo Ô Quý Hồ

Nghe tin băng tuyết xuất hiện trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa, Lào Cai), rất đông du khách đang thăm thị xã Sa Pa và thành phố Lai Châu để kéo nhau lên tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm.

Cây "hoa thủy tinh" trên đèo Ô Quý Hồ.

Hoa băng sáng ngày 21/2.

Điều bất thường là dù băng giá xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng theo Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) tỉnh Lào Cai, do mưa rất to và gió lộng nên trên đỉnh Fansipan cao 3.143 m so với mực nước biển lại chưa xuất hiện băng giá hay mưa tuyết.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài KTTV tỉnh Lào Cai cho Dân trí biết, đêm về sáng nay ngày 21/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai đạt ngưỡng cực đại. Nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng giảm thấp trong đó vùng núi Bắc Hà 5 độ C, thị xã Sa Pa lạnh nhất chỉ còn 1,8 độ C.

Rất đông du khách từ thị xã Sa Pa và thành phố Lai Châu kéo lên đèo Ô Quý Hồ sáng nay.

Dự báo ngày và đêm 21/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai có cường độ ổn định. Trong khi đó, vùng hội tụ gió trên cao di chuyển ra phía Đông khiến mưa giảm về lượng. Thời tiết các khu vực có mưa, mưa nhỏ rải rác. Vùng núi có nơi thêm mưa phùn và sương mù giăng kín trời, nền nhiệt ít biến đổi.

Vùng thấp tỉnh Lào Cai trời rét hại, vùng núi cao như Sa Pa, Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai rét hại nặng đến rất nặng.