Thành phố Vinh xin chủ trương thu phí dừng, đỗ xe một số tuyến đường

Tại cuộc giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, đại diện UBND thành phố Vinh đã báo cáo các kết quả liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn.

Liên quan đến chủ trương thu phí dừng, đỗ xe một số tuyến đường trên địa bàn, trao đổi với phóng viên Dân trí vào chiều 23/3, ông Lê Sỹ Chiến, Phó chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: "Trong cuộc họp vừa qua, chúng tôi mới phát biểu mang tính chủ trương, hiện tỉnh chưa đồng ‎ý‎.

Chúng tôi xin thu phí ở những tuyến đường cần hạn chế đỗ xe như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai… và những tuyến đường hay bị ùn tắc giao thông".

Ô tô tắc đường ở thành phố Vinh vào giờ cao điểm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cũng theo ông Chiến nếu sau này khi được tỉnh cho phép, thành phố sẽ thu phí hỗ trợ cho việc tổ chức chống ùn tắc giao thông.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh, thành phố cũng kiến nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ về thủ tục, tiến độ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, thẩm định dự án đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố; tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về giao thông.

Bà Thái Thị An Chung, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự phối hợp giữa Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Vinh và các ban, ngành trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian qua.

Đồng thời, đại diện đoàn giám sát đề nghị thành phố Vinh tiếp tục quan tâm hơn nữa để công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn ngày càng tốt hơn. Đối với các kiến nghị của UBND thành phố Vinh và các đơn vị liên quan, đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét.