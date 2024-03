Theo tường trình của anh Trần Đức H. (SN 1985, trú phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, Nghệ An), chiều 7/3, anh đậu ô tô ở khu vực ngõ 64, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, cách nhà riêng khoảng 200m.

Sáng 8/3, khi đi tập thể dục anh vẫn thấy ô tô của mình ở vị trí cũ nhưng đến sáng 9/3, anh ra lấy xe đi làm thì phát hiện ô tô đã biến mất.

Chiếc xe của anh H. được phát hiện ở Trạm Y tế xã Thanh Chi (Ảnh: Dũng Văn).

Ô tô của anh H. nhãn hiệu Toyota Vios, mang biển kiểm soát 37K-111.54, được anh mua lại từ năm ngoái.

Cùng với việc trình báo cơ quan chức năng, anh H. đã chia sẻ thông tin chiếc xe bị mất lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng mạng tìm giúp.

Đến chiều tối 15/3, ô tô của anh H. được phát hiện đang đỗ trong khuôn viên Trạm Y tế xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương (Nghệ An) - cách nhà anh H. khoảng 60km.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Chi cho biết, trước đó mấy ngày có một người đàn ông tên D. (là người quen một nhân viên cũ của trạm y tế xã) mang chiếc ô tô trên đến gửi và nói do xe bị hết ắc quy.

"Sau khi đọc thông tin trên mạng xã hội về việc anh H. đang tìm ô tô bị mất, chúng tôi đã cho nhân viên mở bạt che thì thấy biển số xe trùng khớp với xe anh H. nên trình báo cơ quan chức năng", lãnh đạo Trạm Y tế xã Thanh Chi cho biết.

Công an thành phố Vinh đang phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, Công an xã Thanh Chi điều tra làm rõ.