Thanh niên nẹt pô phóng xe khắp phố giữa lúc cả thị trấn lo chống bão

Theo đó, tối 27/9, giữa lúc thời tiết mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão Noru, Kpuih V. (SN 2005, trú huyện Chư Sê, Gia Lai) đã điều khiển xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, chạy nhiều vòng quanh trung tâm thị trấn Chư Sê, gây mất an toàn giao thông.

Thanh niên "quậy" trong lúc trời bão (Ảnh: Công an huyện Chư Sê).

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng ngăn chặn hành vi vi phạm luật giao thông, tạm giữ được người, phương tiện. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng phát hiện Kpuih V. vi phạm vượt mức cao nhất.

Hiện Công an huyện Chư Sê đã lập biên phạm vi phạm hành chính đối với Kpuih V.