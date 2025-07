Thanh niên CSCĐ phấn đấu đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Ngày 9/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) (K02 Bộ Công an) tổ chức Lễ phát động chiến dịch Thanh niên CSCĐ tình nguyện hè.

Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh luôn đặc biệt quan tâm, chăm lo xây dựng, phát triển tổ chức đoàn và giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện các thế hệ thanh niên CSCĐ “vừa hồng, vừa chuyên”, luôn mang trong mình tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

"Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức đoàn và thanh niên cả nước, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và sự phát triển lớn mạnh của lực lượng CSCĐ", Trung tướng Vân nói.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh CSCĐ (Ảnh: Hải Nam).

Tư lệnh CSCĐ cho biết, thời gian tới, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp; nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước có những thời cơ, thuận lợi mới, song cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức khó lường.

Bên cạnh đó, đối với lực lượng CSCĐ, đây còn là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là giai đoạn “nước rút” trong thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng CSCĐ.

Do đó, Tư lệnh Nguyễn Ngọc Vân yêu cầu mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, tự học, tự rèn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tinh thần: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”.

Toàn cảnh lễ phát động (Ảnh: Hải Nam).

Trung tướng Vân đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên phải "bản lĩnh, nhân văn, xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công, vì nước quên thân, vì dân phục vụ; thống nhất trong nhận thức, quyết tâm trong hành động, xứng đáng là lực lượng trung tâm, nòng cốt, góp phần cụ thể hóa nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng CSCĐ".

Đặc biệt, Tư lệnh CSCĐ chỉ đạo thanh niên CSCĐ cần xung kích trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số" và “Lực lượng CAND tiên phong đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”; không ngừng đổi mới về tư duy, nâng cao kỹ năng, năng lực số; phát triển và ứng dụng hiệu quả các thành tựu của quá trình nghiên cứu vào công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của CSCĐ.

Tại buổi lễ, Thượng úy Dương Hải Anh, Trưởng ban Thanh niên K02, cho biết Chiến dịch Thanh niên CSCĐ tình nguyện hè năm nay là sự kết hợp giữa truyền thống tình nguyện và yêu cầu đổi mới trong thời đại chuyển đổi số, là nơi thể hiện năng lực, trí tuệ, lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ lực lượng vũ trang trong thời đại mới.

Trong buổi phát động, Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ cũng ra mắt công trình thanh niên chuyển đổi số “Mặt trận thông tin có tính chiến đấu” và mời diễn giả Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, chia sẻ với chuyên đề “Phong trào bình dân học vụ số trong lực lượng Cảnh sát cơ động".

Trong khuôn khổ lễ phát động, chiều cùng ngày, tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành CAND lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, một số nhà tài trợ đã gửi quà, nguồn lực động viên cho hơn 6.000 cán bộ, chiến sĩ CAND đang tham gia huấn luyện.