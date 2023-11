Ngày 17/11, Sở Nội vụ Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa có quyết định thành lập Hội Cựu công an nhân dân (CAND) tỉnh Ninh Bình. Đây là tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tập hợp, đoàn kết hội viên là các thế hệ cựu CAND, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Ninh Bình trao quyết định thành lập Hội Cựu công an nhân dân tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Bên cạnh đó, hội còn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ cựu công an; tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình; đóng góp ý kiến với các cấp ủy Đảng, chính quyền và công an địa phương về thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Sau khi Sở Nội vụ Ninh Bình có quyết định thành lập, Hội Cựu CAND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức đại hội thành lập và bầu ra 23 người vào ban chấp hành hội. Sau đó, ban chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu ra 11 người vào ban thường vụ, bầu chủ tịch, phó chủ tịch và ban kiểm tra.

Trung tướng Bùi Bá Định, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình), được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội có 1.400 cán bộ là cựu công an nhân dân trong tỉnh Ninh Bình.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (áo xanh) chúc mừng Hội Cựu công an nhân dân tỉnh (Ảnh: Thanh Bình).

Hội Cựu CAND tỉnh Ninh Bình hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu CAND Việt Nam và các quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở độc lập, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, không vì mục đích lợi nhuận, chịu sự quản lý nhà nước của công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam, khẳng định Hội Cựu CAND Việt Nam là một tổ chức quan trọng được thành lập và xác định hoạt động theo tôn chỉ, mục đích rõ ràng, có địa vị pháp lý, tổ chức chặt chẽ mang ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị, tinh thần của các cựu CAND.

Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Ninh Bình nghiên cứu kỹ điều lệ hội và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các chỉ đạo của tỉnh để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của hội; làm tốt công tác vận động các cựu CAND tham gia hội ở cơ sở để thành lập các chi hội, xây dựng tổ chức hội lớn mạnh.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Chủ tịch Hội Cựu CAND Việt Nam chúc mừng Hội Cựu CAND tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đội ngũ cựu CAND trong tỉnh thời gian qua đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trung tướng Bùi Bá Định, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND được bầu làm Chủ tịch Hội cựu CAND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2023-2028 (Ảnh: Thanh Bình).

Đại tá Đặng Trọng Cường chia sẻ, Hội Cựu CAND tỉnh Ninh Bình được thành lập là sự kiện quan trọng, đáp ứng thực tế khách quan và nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ công an hưu trí. Hội là một bộ phận rất quan trọng, không thể tách rời của lực lượng CAND.