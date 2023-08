Thủ tướng: Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng

Sáng 17/8, Bộ Công an tổ chức Đại hội thành lập Hội cựu Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự đại hội có Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại đại hội (Ảnh: VGP).

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an) cho biết, với những nét đặc thù riêng, trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu CAND khi về nghỉ hưu vẫn luôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng, của người đảng viên.

Những cựu CAND luôn mong muốn được mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác của mình đóng góp một phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Thực hiện trình tự thành lập Hội theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, ngày 7/3, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 1106 về việc công nhận Ban Vận động thành lập Hội cựu CAND Việt Nam.

Sau khi thẩm định hồ sơ và gửi lấy ý kiến tham gia của các ban, bộ, ngành Trung ương, ngày 1/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 567 về việc cho phép thành lập Hội cựu CAND Việt Nam.

Thượng tướng Lê Quý Vương (Ảnh: Nam Kiên).

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, Hội cựu CAND Việt Nam được thành lập là một niềm vui lớn đối với cán bộ, chiến sĩ công an nói chung và các cựu công an, nhất là các cán bộ công an hưu trí nói riêng.

"Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu một mốc son trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu công an", Tướng Vương nói.

Đại hội đã bầu 21 người vào ban chấp hành Hội cựu CAND Việt Nam. Trong đó, Thượng tướng Lê Quý Vương được bầu giữ chức Chủ tịch hội; Thiếu tướng Vũ Hùng Vương (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) làm Phó chủ tịch thường trực hội; Trung tướng Trần Văn Nhuận (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục 3), Trung tướng Nguyễn Danh Cộng (nguyên Chánh văn phòng Bộ Công an) và Trung tướng Đường Minh Hưng (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục an ninh) làm Phó chủ tịch hội.

Toàn cảnh đại hội (Ảnh: Nam Kiên).

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng sự ra đời của Hội cựu CAND Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định vai trò trọng yếu của lực lượng vũ trang CAND trong Đảng, Nhà nước và nhân dân; đóng vai trò quan trọng tham mưu nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với Hội cựu CAND Việt Nam (Ảnh: Nam Kiên).

Đảng, Nhà nước luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội thành lập Hội cựu CAND Việt Nam là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cựu cán bộ CAND qua các thời kỳ.

"Sự ra đời của Hội đã thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND nói chung và đối với đội ngũ cựu cán bộ công an nói riêng", Thủ tướng nói.

Thủ tướng tin rằng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng, Hội Cựu CAND Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, vững chắc, ngày càng khẳng định được vai trò để góp phần cùng toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.