Thái Bình dừng tiếp nhận người trở về từ vùng dịch sau 12h ngày 6/8

Dân trí Bắt đầu từ 12h ngày 6/8, tỉnh Thái Bình sẽ không tiếp nhận công dân trở về từ vùng có dịch nhằm kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh...

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thái Bình, trong tổng số 111 trường hợp từ TPHCM về Thái Bình được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 ngày 4/8 đã ghi nhận có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp tự tổ chức đi từ TPHCM về và đều được cách ly ngay.

Hiện 7 trường hợp dương tính đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để cách ly, điều trị. Đến 0h20 ngày 5/8, tỉnh Thái Bình đã rà soát 12 trường hợp F1 và 3 trường hợp F2 liên quan. Việc rà soát, truy vết những trường hợp liên quan vẫn đang được các ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 5/8, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình yêu cầu cần triển khai ngay các biện pháp kiểm soát chặt người từ tỉnh ngoài về Thái Bình.

Chốt kiểm soát dịch bệnh qua cầu Tân Đệ, địa phận tỉnh Thái Bình.

Theo đó, từ 12h ngày 6/8, tỉnh Thái Bình sẽ không tổ chức tiếp nhận công dân từ vùng có dịch về tỉnh nhằm kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập vào tỉnh; bảo đảm an toàn cho người dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh, tránh quá tải cho công tác điều trị…

Giao cho chính quyền các cấp, các cơ quan truyền thông thông báo rộng rãi về việc Thái Bình không tiếp nhận người từ vùng dịch về từ ngày 6/8, để người dân trong, ngoài tỉnh biết và đồng thuận thực hiện.

Giao Công an tỉnh, Sở GTVT thông tin cho Công an tỉnh, Sở GTVT các tỉnh, thành phố về việc không tiếp nhận người từ vùng có dịch về tỉnh Thái Bình để phối hợp thực hiện. Công an tỉnh xử lý nghiêm các chủ phương tiện vận chuyển người từ vùng dịch về bằng mọi hình thức.

Giao UBND các huyện, thành phố tuyên truyền rộng rãi các biện pháp phòng, chống dịch tỉnh đã triển khai, trong đó có việc không tiếp nhận người từ vùng có dịch về; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

Đồng thời, yêu cầu phải quản lý chặt, siết chặt hơn nữa người từ tỉnh ngoài về các chốt, không để lọt người, phương tiện từ tỉnh ngoài vào tỉnh Thái Bình mà không được kiểm soát. Các ngành liên quan bảo đảm hậu cần vật tư, phương tiện cho các chốt kiểm soát dịch…

Đức Văn