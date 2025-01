Tàu chở 6 ngư dân chìm trên biển, nạn nhân phát tín hiệu cầu cứu

Chiều 12/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết đã cứu thành công 6 ngư dân gặp nạn trên biển.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 cùng ngày khi tàu cá NĐ 923.57-TS, do ông Nguyễn Văn Thạch (trú tại xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng, bị chìm trên đường vào cảng Gianh, huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Lực lượng quân y chăm sóc sức khỏe cho ngư dân gặp nạn trên biển (Ảnh: Hoài Nam).

Trong tình huống nguy cấp, 6 ngư dân phải bám vào con tàu đang chìm dần và thuyền trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhanh chóng điều động phương tiện cùng 20 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với tàu cá ngư dân trên biển để tham gia cứu hộ.

Đến 8h cùng ngày, các lực lượng đã tiếp cận và cứu vớt thành công 6 thuyền viên, đưa họ vào bờ an toàn.

Theo thông tin từ chủ tàu cá NĐ 923.57-TS, tổng thiệt hại tài sản sau vụ việc ước tính khoảng 6,5 tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng ứng cứu ngư dân chìm tàu trên biển (Video: Hoài Nam).

Trước đó, tại khu vực cảng Hòn La (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cũng bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn.

Lực lượng biên phòng kịp thời đưa 2 ngư dân trên tàu rời đi an toàn, tuy nhiên, do sóng to và gió lớn, con tàu đã bị lửa thiêu rụi và chìm xuống biển.