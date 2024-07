Tập đoàn Thuận An trả lại 38,8 tỷ đồng, rút khỏi dự án cao tốc ở Khánh Hòa

Thông tin trên được ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận vào sáng 30/7.

Theo đó, Ban Quản lý dự án (QLDA) tỉnh Khánh Hòa cùng các nhà thầu liên danh đã ký phụ lục điều chỉnh giảm 4 thành viên xuống 3. Các nhà thầu còn lại trong liên danh cam kết thực hiện hợp đồng đã ký.

Một đoạn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, nơi có phần việc của Tập đoàn Thuận An từng nhận thi công (Ảnh: Trung Thi).

Sau khi Công ty CP Tập đoàn Thuận An (gọi tắt là Tập đoàn Thuận An) rút khỏi liên danh 4 nhà thầu nhận thi công 10km dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với tổng giá trị gói thầu hơn 2.078 tỷ đồng, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã giao các cơ quan có chuyên môn tham mưu, đề xuất phương án tìm đơn vị xây dựng mới.

Nhận chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Ban QLDA đề xuất 3 phương án tiếp tục thực hiện phần việc mà Tập đoàn Thuận An để lại.

Theo đó, phương án 1 áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với 3 công ty còn lại của liên danh cũ nếu đủ năng lực; phương án 2 áp dụng hình thức chỉ định thầu cho nhà thầu khác; phương án 3 là hình thành gói thầu mới để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết lãnh đạo tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu lựa chọn từ 3 phương án do Ban QLDA đề xuất.

Máy móc xếp hàng ngang, dừng hoạt động tại công trường của liên danh 4 công ty thi công 10km cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (Ảnh: Trung Thi).

Trước đó tháng 8/2023, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2 - thi công xây dựng 10km dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo đó, liên danh do Tập đoàn Thuận An đứng đầu được chỉ định thực hiện gói thầu trên với giá trị hơn 2.078 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 3 năm. Trong đó, phần việc của Tập đoàn Thuận An có giá trị hợp đồng gần 400 tỷ đồng.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết do vướng giải phóng mặt bằng, nên đến nay Tập đoàn Thuận An chưa triển khai thi công trên thực địa.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường gói thầu xây lắp số 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào giữa tháng 7, nhiều phương tiện chuyên dụng xếp hàng ngang, dừng hoạt động.

Sắt thép hoen gỉ tại công trường của gói thầu xây lắp số 2 (Ảnh: Trung Thi).

Một số khu vực tại công trường này, sắt thép chất thành đống được che đậy tạm bằng tôn, có dấu hiệu hoen gỉ.