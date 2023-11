Tăng cường kiểm soát an ninh, an toàn bay dịp Tết 2024

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết 2024.

Với lĩnh vực hàng không, Bộ trưởng chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay; tăng cường nhân lực, trang thiết bị soi chiếu để bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các ngày cao điểm.

(Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Các hãng hàng không có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên ngành như xe tra nạp xăng dầu, xe chở thức ăn, xe chở khách/chở hàng… cũng phải tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông trong sân bay.

Ngoài ra, Bộ trưởng yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT TPHCM và Hà Nội để có phương án tăng cường xe taxi, xe buýt giải tỏa khách trong những ngày cao điểm Tết.

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người lao động được nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn trong 7 ngày, từ thứ năm ngày 8/2/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp) đến hết thứ tư ngày 14/2/2024 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng).