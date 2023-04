Tâm thư của người bị lừa qua Campuchia gửi tới công an

Sau khi được giải cứu về Việt Nam, chị N.K.D. (29 tuổi, ngụ phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã viết một bức thư bày tỏ lời cảm ơn đến lực lượng Công an tỉnh Cà Mau.

Một phần bức thư của chị N.K.D. viết bày tỏ cảm ơn đến lực lượng Công an tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Chị D. viết: "Sau khi được giải cứu về Việt Nam, vì sợ liên lụy pháp luật, tôi đã trốn lên Bình Dương làm công nhân. Khi được cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau mời làm việc, động viên và giải thích, tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình.

Trong suốt quá trình làm việc, do tôi không có chỗ ở, sống một mình, không làm gì ra tiền để nuôi con nhỏ. Tôi luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau, hỗ trợ tôi 3 triệu đồng, hỗ trợ nơi ở và phương tiện đi lại…

Nay tôi viết thư này xin cảm ơn Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Cơ quan An ninh điều tra Công an Cà Mau lời biết ơn sâu sắc…".

Chị D. được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau hỗ trợ chi phí trang trải cuộc sống (Ảnh: CTV).

Trước đó, cuối năm 2021, do gia đình khó khăn, không có việc làm và đang nuôi con nhỏ, chị N.K.D. được bạn rủ sang Campuchia lao động.

Chị D. được giới thiệu công việc nhẹ nhàng, với mức lương từ 20 triệu đồng/tháng. Vì tin tưởng bạn nên chị đã đồng ý và rủ thêm một số người khác cùng trốn qua Campuchia.

Sang đến Campuchia, chị D. và nhóm bạn bị ép làm việc trung bình 15 tiếng/ngày. Không chịu nỗi áp lực, chị xin nghỉ việc thì bị họ đòi tiền chuộc hàng chục triệu đồng. Do không có tiền chuộc, gia đình chị D. đến Công an tỉnh Cà Mau cầu cứu.

Một thời gian sau, chị D. và một số người khác được các lực lượng chức năng phối hợp giải cứu về Việt Nam.

Do lo sợ bị xử lý theo pháp luật, chị D. đã trốn lên tỉnh Bình Dương làm thuê kiếm sống. Được sự vận động của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau, chị D. về địa phương trình báo, phối hợp điều tra.

"Khoảng tháng 7/2022, tôi từ Campuchia về Việt Nam. Do khó khăn, tôi đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an Cà Mau. Thấy xúc động nên tôi viết thư chỉ muốn bày tỏ lời cảm ơn của mình", chị D. chia sẻ lý do với phóng viên Dân trí về bức thư mình viết.