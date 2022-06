Tạm giữ tài xế xe tải vượt ẩu, lật xe đè bẹp ô tô khiến 4 người thương vong

Ngày 5/6, lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với lái xe tải chở đất trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người tử vong trên xe ô tô con do bị xe tải chở đất đè bẹp dúm (Ảnh: TB).

Theo lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy, sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe tải là Nguyễn Văn Doanh (SN 1993, trú tại xã Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) đã đến cơ quan công an trình báo, sau đó công an có quyết định tạm giữ hình sự đối với lái xe này.

Trước đó, tài xế Nguyễn Văn Doanh điều khiển xe tải chở đất BKS 29H - 770.16 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi vượt lên phía trước chiếc xe đi cùng chiều, xe tải bất ngờ bị lật nghiêng đè bẹp chiếc ô tô 4 chỗ BKS 30A - 615.85 đi ngược chiều.

Hậu quả, chiếc ô tô bị bẹp dúm, 3 người ngồi trên xe tử vong gồm: Anh Phạm Văn Toàn (SN 1991, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) lái ô tô; bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1962, trú tại huyện Bá Thước, Thanh Hóa) và chị Tào Thị Hương (SN 1985, trú tại tỉnh Khánh Hòa).

Lái xe tải chở đất đã bị tạm giữ hình sau vụ tai nạn (Ảnh: TB)

Anh Hà Văn Thanh (SN 2002, trú tại Lâm Xa, Bá Thước, Thanh Hóa) là nạn nhân duy nhất ngồi trên chiếc xe con còn sống sót. Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Thanh ngồi ghế trước, cạnh lái xe.

Theo lời kể của anh Thanh, chiều 4/6, biết anh Phạm Văn Toàn (hàng xóm) chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội đang lái xe về quê, nên đã nhờ đưa về cùng.

Theo đó, xe ô tô Toàn điều khiển có chở anh Thanh cùng 2 nạn nhân đã nêu trên, khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đến đoạn qua huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) bất ngờ bị xe tải BKS 29H - 770.16, chở đất đi lấn làn vượt ẩu, va chạm với máy xúc rồi lật ngang đè lên xe ô tô con.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.