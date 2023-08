Tạm đình chỉ 4 cán bộ Sở VH-TT&DL Thái Bình đánh bạc ở Đắk Lắk

Tối 28/8, một lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Thái Bình xác nhận với PV Dân trí, UBND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 cán bộ của sở này do liên quan đến vụ đánh bạc ở Đắk Lắk.

Cụ thể gồm, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Viết Minh (Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao); ông Đặng Thế Dũng (Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh) và ông Đào Hoàng Long (Phó trưởng phòng nghiệp vụ thể dục, thể thao).

Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình (Ảnh: Đ.V).

Quyết định tạm đình chỉ sẽ từ ngày 23/8 đến khi có kết luận của cơ quan tố tụng về hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra tội Đánh bạc. Cả 4 bị can được xác định là cán bộ Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình, trong đó có ông N.M.H., Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình.

Phía Sở VH-TT&DL tỉnh Thái Bình cho biết, đoàn công tác gồm 13 người vào Đắk Lắk để cổ vũ đội bóng U11 của tỉnh Thái Bình vào chung kết.

Sau khi đội U11 giành chiến thắng, nhóm anh em có liên hoan. Sau đó nội bộ anh em vui chơi với nhau. Sự việc xảy ra ngoài giờ hành chính, vào hôm 29/7.