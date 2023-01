Tài xế xe tải bị nước cuốn mất tích khi cứu bé 4 tuổi rơi xuống sông

Chiều 3/1, thông tin từ lãnh đạo xã Mỹ Thạnh (Giồng Trôm, Bến Tre) cho biết, công tác tìm kiếm cứu nạn trực tiếp tại hiện trường vụ đuối nước ở cầu Mỹ Thạnh đã tạm dừng để chờ phương án tìm kiếm khác.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, xe tải do tài xế L.V.S. (35 tuổi, ngụ ở địa phương) đang lưu thông về phía chợ Mỹ Lồng, đến gần giữa cầu Mỹ Thạnh thì lùi lại để nhường đường cho phương tiện đi ngược chiều.

Cầu Mỹ Thạnh rất hẹp, mặt cầu lát gỗ gồ ghề và lan can thưa (Ảnh: Internet).

Do khuất tầm nhìn, chiếc xe tải đã va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển đang chở theo một bé trai 4 tuổi đi ngay phía sau. Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị đổ về phía lan can, em bé bị rơi xuống cầu.

Thấy sự việc, tài xế S. đã lao theo để vớt cháu bé. Tuy nhiên vì nước chảy quá mạnh, cả 2 bị cuốn trôi khoảng 100m rồi mất tích.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã huy động nhiều ghe cào cùng phương tiện đến tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 9h, thi thể cháu bé được tìm thấy ở đoạn sông cách chân cầu khoảng 4km.

Sông Bình Chánh là một sông khá lớn, nước chảy mạnh nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn (Ảnh: Internet).

Lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát lòng sông nhiều giờ trước khi tạm dừng nhưng không tìm thấy tài xế S..

Một cán bộ xã Mỹ Thạnh cho biết thêm, người phụ nữ chở bé trai làm việc tại một cơ sở trông trẻ tư nhân, khi đang đưa trẻ đến lớp thì xảy ra sự việc.

Cầu Mỹ Thạnh bắc qua sông Bình Chánh, cầu có kết cấu thép, nhiều đoạn sàn cầu lót gỗ, lan can cầu rất thưa. Cầu khá dài nhưng hẹp ngang, chỉ vừa một làn xe ô tô, 2 đầu cầu có đèn tín hiệu để xe cộ lưu thông theo đợt.