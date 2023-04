Tài xế xe buýt trả lại túi xách chứa 3 sổ đỏ, 2 lượng vàng cho khách

Ngày 19/4, lãnh đạo Công an thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản cho người để quên trên xe buýt.

Trước đó, Công an thị trấn Hòa Bình có tiếp nhận một túi xách do anh Nguyễn Trường An (48 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, là tài xế xe buýt) mang đến giao nộp.

Trong túi xách có 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một lắc đeo tay vàng khoảng 2 lượng, tiền mặt hơn 18 triệu đồng; ước tính tổng giá trị tài sản khoảng 130 triệu đồng.

Lực lượng chức năng trao lại tài sản cho người đánh rơi (Ảnh: CTV).

Theo trình bày của anh An, cách đây mấy ngày, sau khi kết thúc hành trình đưa đón khách về trạm xe buýt Láng Trâm (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), anh An dọn vệ sinh xe buýt thì nhặt được một túi xách nghi của khách để quên.

Sau đó, anh An đã mang túi xách đến Công an thị trấn Hòa Bình trình báo, tìm người để quên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác định túi xách là của ông N.V.B. (75 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) nên tiến hành lập biên bản, trao lại tài sản cho ông B.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an thị trấn Hòa Bình cho biết, đơn vị đang báo cáo, đề xuất UBND huyện Hòa Bình xem xét khen thưởng đột xuất cho anh An.