Tài xế ô tô có nồng độ cồn tông 2 học sinh thương vong

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Phú Việt (SN 1987, trú phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, lúc 21h30 ngày 11/10, trên đường 28/3, thuộc phường Thanh Hà, thành phố Hội An, Dương Phú Việt điều khiển ô tô biển kiểm soát 92A-181.xx va chạm với xe đạp điện do em H.T.T.T. (15 tuổi, trú phường Thanh Hà, thành phố Hội An) điều khiển, chở theo sau em P.T.H.N. (15 tuổi, trú cùng địa phương) chạy ngược chiều.

Dương Phú Việt (áo trắng) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Hội An).

Hậu quả vụ tai nạn, em T. tử vong tại chỗ, em N. bị thương nặng. Cả 2 nạn nhân là học sinh một trường trên địa bàn thành phố Hội An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An có mặt tại hiện trường, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Anh Ba).

Kết quả, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn do Dương Phú Việt điều khiển ô tô lấn sang phần đường bên trái; kết quả xét nghiệm cho thấy trong máu của Dương Phú Việt có nồng độ cồn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.