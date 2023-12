Tài xế Hải Phòng bị phạt nguội vì quay ô tô trên cầu

Ngày 20/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã xử phạt hành chính và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe ô tô đối với anh H.V.L. (35 tuổi, ở huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, anh H.V.L. thừa nhận đã quay đầu xe giữa cầu Niệm (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, anh L. điều khiển ô tô BKS 29A-798...và quay xe trên cầu Niệm (Hải Phòng) - nơi bị cấm quay đầu xe.

Hành vi của anh L. đã bị quần chúng nhân dân phát hiện và thông báo cho Công an quận Kiến An tiếp nhận, xử lý theo quy định.