Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ ở TPHCM, nhiều ô tô bị tông biến dạng

Ngày 4/6, cơ quan chức năng huyện Hóc Môn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên quốc lộ 22, hướng TPHCM đi tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 6h cùng ngày, người dân sống gần quốc lộ 22, đoạn qua xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, nghe tiếng động mạnh phát ra từ vụ va chạm giữa xe khách, ô tô công nghệ, xe đầu kéo container và 2 xe tải.

Xe đầu kéo container bị biến dạng phần đầu sau vụ tông liên hoàn (Ảnh: Lam Giang).

Vụ va chạm khiến nhiều ô tô bị hư hỏng nặng. Tại hiện trường, phần đầu chiếc taxi công nghệ nằm lọt dưới gầm xe tải. Mảnh vỡ từ các xe này văng xa, dầu nhớt chảy xuống mặt đường, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM đã đến xử lý hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực. Lực lượng chức năng trích xuất camera an ninh tại khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.