Tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người chết, 3 người bị thương

Ngày 26/12, Công an huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi và 2 xe máy khiến một người tử vong, 3 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến Quốc lộ 19 (đoạn huyện Mang Yang, Gia Lai) vào 14h chiều 25/12.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 19 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm trên, xe taxi hãng Mai Linh biển số 81A-149.47 do tài xế Nguyễn Ngô Huy (SN 1970, trú thị xã An Khê) điều khiển, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 81E1-234.36 do Thuư (SN 2007) cầm lái, chở theo Ngươi (SN 2006, cùng trú xã Ayun, huyện Mang Yang), lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau vụ va chạm, xe máy biển số 81B2-883.53 do Nguôi (SN 2008) điều khiển, chở Uê (SN 2007, cùng trú xã Ayun), tông tiếp vào xe biển số 81E1-234.36.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương (Ảnh: Người dân cung cấp).

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông khiến Thuư tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngươi, Nguôi, Uê bị thương. Ba phương tiện bị hư hỏng.