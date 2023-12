Ô tô gây tai nạn liên tiếp, tông chết người đi bộ ở Hà Nội

Sáng 19/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 18/12, khiến một người tử vong và một người bị thương.

Hiện trường sự việc (ảnh: Hoàng Bảo).

Vào thời gian trên, ô tô mang BKS 15A-958.xx, do một nam tài xế chưa rõ danh tính điều khiển, di chuyển từ sân Học viện Tài Chính (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra cổng chính. Khi xe vừa ra khỏi cổng trường thì xảy ra va chạm với một nam thanh niên.

Sau đó, ô tô tiếp tục lao nhanh theo hướng đường Lê Văn Hiến và đâm vào bà N.T.T. (SN 1968, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) đang đi bộ.

Cú va chạm mạnh khiến bà N.T.T. tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương nặng. Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu và bung túi khí.

Sau khi gây tai nạn, nam tài xế ô tô con đã rời khỏi hiện trường.

"Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã cử cán bộ đến bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Đến đêm 18/12, nam tài xế đã đến Công an quận Bắc Từ Liêm để trình diện. Vụ việc đang được Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Bắc Từ Liêm thụ lý, làm rõ", vị đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin.