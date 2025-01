Sương mù dày đặc, cảnh báo nguy cơ tai nạn trên quốc lộ 6

Sáng 26/1, Công an huyện Mai Châu (Hòa Bình) cho biết, thời điểm này quốc lộ 6, đoạn địa bàn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Đề nghị các tài xế điều khiển phương tiện lưu ý, chấp hành nghiêm pháp luật giao thông và các quy tắc lái xe an toàn.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trên quốc lộ 6 để các phương tiện qua lại an toàn (Ảnh: Công an Mai Châu).

Theo Công an huyện Mai Châu, tại khu vực đèo Đá Trắng, Thung Nhuối và Dốc 81 (Tân Sơn) trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn, do không khí lạnh tăng cường trời mưa và có sương mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt.

"Để bảo đảm an toàn khi di chuyển qua đèo dốc trong thời tiết xấu, cơ quan công an khuyến nghị các tài xế lưu ý chấp hành nghiêm pháp luật giao thông và các quy tắc lái xe an toàn", Công an huyện Mai Châu khuyến cáo.

Theo đó, lực lượng CSGT đề nghị các lái xe đi tốc độ hợp lý, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng trong sương mù, đi số thấp khi đổ đèo, chú ý khi vượt xe khác, quan sát các biển báo, vạch tim đường và hệ thống phản quang để lưu thông an toàn, tránh phanh gấp và bật sưởi kính lái.

Sương mù dày đặc khiến các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 6 những ngày giáp Tết Nguyên đán gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Công an Mai Châu).

Đại diện Đội CSGT - Trật tự Công an huyện cho biết, những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lượng người và phương tiện lưu thông trên quốc lộ 6 tăng cao, cộng với thời tiết xấu nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn giao thông rất cao.

Sáng 26/1 có khá nhiều phương tiện lưu thông trên quốc lộ 6 (Ảnh: Công an Mai Châu).

Công an huyện Mai Châu đã huy động lực lượng CSGT - Trật tự và công an các xã có mặt trên các cung đường nguy hiểm để cảnh báo cho lái xe tuân thủ luật giao thông, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, để mọi người, mọi nhà được vui xuân đón Tết an toàn.