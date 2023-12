Sương mù bao phủ Hà Nội, chất lượng không khí rất xấu trong ngày cuối năm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 31/12, nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện sương mù dày đặc, nhất là vào sáng sớm. Hiện tượng này xảy ra do khu vực chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh suy yếu, đồng thời gió đông nam mang hơi ẩm vào trong đất liền.

Tại Hà Nội, khu vực tiếp tục bị bao phủ bởi lớp sương mù đặc quánh, chất lượng không khí ở ngưỡng rất xấu, có hại cho sức khỏe con người.

Cũng trong ngày cuối cùng của năm 2023, mưa nhỏ xuất hiện vào sáng sớm khiến độ ẩm tăng cao, chất ô nhiễm khó khuếch tán. Tình trạng này sẽ cải thiện vào trưa và chiều, khi trời hửng nắng.

Người dân miền Bắc sẽ trải qua ngày cuối cùng của năm 2023 với thời tiết ấm áp, ít mưa. Tuy nhiên, sương mù có thể làm giảm tầm nhìn xa xuống dưới 300m, đặc biệt ở vùng núi và trung du, gây khó khăn cho người dân khi di chuyển vào sáng sớm.

Hà Nội tiếp diễn trạng thái mưa nhỏ và sương mù dày đặc vào sáng sớm, tương tự ngày 30/12 (Ảnh: Thành Đông).

Tại Trung Bộ, mưa dông xuất hiện tập trung từ Hà Tĩnh đến Bình Định với xác suất xảy ra trên 70%. Những nơi khác chỉ có mưa nhỏ, rải rác.

Đáng lưu ý, nền nhiệt tại Nam Bộ tăng nhanh trong hôm nay. Nắng nóng cục bộ có thể xảy ra khi nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 35 độ C. Khu vực ít nguy cơ xảy ra mưa, thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động ngoài trời vào kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết ngày 31/12 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Sáng sớm mưa nhỏ và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đồng bằng và ven biển mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc mưa nhỏ và sương mù vào sáng sớm; phía nam mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 17-20 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rào; phía nam mưa rào và dông về chiều, tối. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; phía nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất phía bắc 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.