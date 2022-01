Súng cướp cò, bé gái 4 tuổi tử vong thương tâm

Ngày 23/1, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ một bé gái 4 tuổi trúng đạn tử vong.

Ảnh: Minh họa.

Thông tin ban đầu cho biết, trưa 22/1, bé T.L.T.A. (4 tuổi, trú xã Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An) được người thân đưa đến nhà bác ruột là T.V.T. (trú xã Liên Thành, huyện Yên Thành) để chơi. Tại đây, anh T. mang một khẩu súng hơi ra kiểm tra và không may súng bị cướp cò, khiến viên đạn xuyên trúng vào ngực cháu T.A. đang chơi cách đó khoảng 20 m.

Cháu bé sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do tình trạng quá nặng nên đã tử vong.

Nhận được thông tin, Công an huyện Yên Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ việc. Khẩu súng sử dụng trái phép sau đó đã được lực lượng chức năng niêm phong để phục vụ công tác điều tra.