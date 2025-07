Sửa cao tốc TPHCM - Long Thành, nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài ở Đồng Nai

Ngày 17/7, nút giao quốc lộ 51 vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bị đóng lối vào cao tốc, hướng từ Đồng Nai về TPHCM, khiến nhiều xe chuyển hướng về phà Cát Lái và tuyến đường 319 (xã Nhơn Trạch, Đồng Nai) khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Trên đường Lý Thái Tổ (huyện Nhơn Trạch cũ), hướng chính nối Đồng Nai với phà Cát Lái về TPHCM, ùn tắc kéo dài. Hàng trăm ô tô nối đuôi xếp hàng kéo dài trên đường chờ qua phà. Nhiều ô tô xếp hàng hơn một giờ vẫn chưa qua được phà.

Đến chiều 17/7, dòng xe vẫn nối đuôi nhau trên đường 319 (Ảnh: Phú Việt).

Hôm nay, tại nút giao tỉnh lộ 25B và 319 (thuộc xã Nhơn Trạch, Đồng Nai) đi vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe hàng km, nhiều tài xế đứng chờ hàng giờ để về TPHCM. Đây là tuyến đường huyết mạch nối huyện Nhơn Trạch (cũ) lên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để về TPHCM.

Nhiều xe đầu kéo container, xe tải, ô tô du lịch di chuyển rất chậm, có nhiều đoạn phương tiện đứng yên gần một giờ trên đường 319. Càng về chiều, lượng xe di chuyển về tuyến đường 319 và 25B qua xã Nhơn Trạch rất đông.

Kẹt xe trên đường 319 (Ảnh: Phú Việt).

Đại diện Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong cho hay, từ ngày 16/7, lượng ô tô sử dụng phà Cát Lái để di chuyển từ Đồng Nai về TPHCM rất đông, tăng đột biến. Công ty đã tăng cường nhân sự để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đơn vị đã cho hoạt động hết công suất, hiện 6 phà chạy liên tục 24/24h để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, nguyên nhân ùn ứ do đơn vị thi công kỹ thuật đường cao tốc đang rào chắn làn đường trên cầu Long Thành (hướng Đồng Nai đi TPHCM) để sửa chữa khe co giãn và nâng cấp hệ thống giao thông thông minh. Đoạn qua cầu Long Thành chỉ còn 1 làn ô tô, cùng với lượng xe đông đúc nên xảy ra tình trạng ùn ứ.

Dòng xe đông đúc trên đường 319 (Ảnh: Phú Việt).

Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE - đơn vị quản lý tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành), khe co giãn trụ P26 cầu Long Thành dự kiến được sửa chữa kéo dài 15 ngày.

Vào tháng 8, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được mở rộng trên đoạn dài gần 22km, từ Vành đai 2 TPHCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.