Sự thật phía sau những tin nhắn mời làm việc tại nhà lương cao

Đánh bạc "núp bóng" giới thiệu việc làm

Gần đây, anh Nguyễn Xuân Trường (ở Đông Anh, Hà Nội) thường xuyên nhận được tin nhắn tuyển dụng việc làm với nội dung có công việc online tại nhà. Anh Trường chỉ việc kết bạn qua mạng xã hội sẽ được hướng dẫn cụ thể.

Người dân cần lưu ý cảnh giác các tin nhắn tuyển việc làm dạng này (Ảnh: Hoàng Yến).

Công việc hiện tại chưa ổn định do dịch bệnh nên anh Trường đã quyết định thử liên lạc với người gửi tin nhắn để tìm kiếm cơ hội, mong có thêm nguồn thu nhập.

Trao đổi với phía tuyển dụng, anh Trường nhận được thông tin chỉ cần làm theo hướng dẫn của chuyên viên đăng nhập vào ứng dụng. Với các thao tác đơn giản, chỉ trong 1-2 tiếng đồng hồ anh có thể kiếm 200.000-1.000.000 đồng. Đặc biệt, anh Trường không mất chi phí và chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tò mò về công việc cụ thể, anh Trường được một nhân viên giải thích, khi người chơi tham gia sẽ có chuyên gia gửi lệnh. Người chơi chỉ cần làm theo lệnh của chuyên gia là hoàn thành nhiệm vụ.

Vòng vo trốn tránh một hồi lâu, nhân viên tuyển dụng mới tiết lộ cho anh Trường, các lệnh gửi về có nội dung "chẵn - lẻ" hoặc "lớn - nhỏ". Như vậy, nội dung các lệnh chính là hình thức đánh bạc tài xỉu online.

Sau khi thừa nhận việc làm online tại nhà chỉ là giả, đối tượng lừa đảo đã đưa ra một loạt chính sách mời gọi người chơi tham gia đánh bạc tài xỉu. Ngoài những ưu đãi nhỏ lẻ, nhà cái cam kết với anh Trường nạp 30.000.000 - 35.000.000 đồng nếu thua hết sẽ được hoàn lại tiền.

Tuy nhiên, anh Trường phải đánh bạc trong khoảng thời gian quy định của nhà cái mới được hoàn tiền. Cụ thể, nếu đặt cược từ 8h-9h tối mỗi ngày, anh Trường sẽ được tham gia vào nhóm hoàn vốn. Trong nhóm này, người chơi bắt buộc phải nạp 30.000.000 đồng và đặt cược theo 7 kỳ.

Các chiêu trò dụ dỗ người chơi đánh tài xỉu online (Ảnh: Thế Hưng).

Số tiền đặt cược trong mỗi kỳ tương ứng với 30.000 - 90.000 - 240.000 - 720.000 - 2.160.000 - 6.480.000 -19.440.000 đồng. Người chơi chỉ cần đặt cược theo kế hoạch, nếu thua sẽ được hoàn trả số tiền đã mất.

Khi người chơi đang phân vân về số tiền vốn bỏ ra quá nhiều, nhà cái cam kết tặng cho anh Trường 10 triệu đồng vào tài khoản trên ứng dụng. Theo lệnh từ phía nhà cái, nếu thắng nhiều tiền anh Trường sẽ nhận được 100.000 - 500.000 đồng tiền thưởng. Trường hợp thua hết 10.000.000 đồng, anh Trường không tốn bất kì khoản phí nào.

"Đánh" vào lòng tin của anh Trường, nhà cái cam kết về độ bảo mật của trò đánh bạc tài xỉu, bởi nhà cái của trò chơi đặt ở nước ngoài.

Không riêng anh Trường, rất nhiều người thường xuyên nhận được tin nhắn mời gọi từ các nhà cái đánh bạc.

Theo chị Hoàng Anh (Thanh Xuân, Hà Nội), cách vài ngày chị lại nhận được tin nhắn mời làm thêm các công việc tại nhà.

Vì muốn tăng thu nhập, chị đã làm theo hướng dẫn và chơi thử. Tuy nhiên, khi nhận ra đây là hình thức đánh bạc online thì chị đã từ chối tiếp tục.

Chị Hoàng Anh cho biết, việc ấn vào các đường link do người lạ gửi tới rất rủi ro. Nguy hiểm lớn nhất là có thể mất các thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Đánh tài xỉu online có thể đi tù?

Theo Bộ Công an, căn cứ Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình thì người có hành vi đánh bạc online có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh Ấn Độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật;

Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép.

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định: Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạt tù từ 3 năm đến 7 năm với các trường hợp đánh bạc: Có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Như vậy, hành vi đánh bạc online có thể bị phạt tù đến 7 năm. Đồng thời có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là phạt tiền đến 50 triệu đồng.