Sự thật đoạn clip nam thanh niên quỳ gối trước CSGT

Ngày 13/4, trên mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại cảnh một nam thanh niên bị lực lượng CSGT kiểm tra các lỗi vi phạm và người này đã quỳ gối bên đường trước mặt hai chiến sĩ CSGT. Hình ảnh này gây xôn xao dư luận với nhiều luồng thông tin trái chiều.

Nam thanh niên quỳ gối để xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Trước các thông tin trên, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, vụ việc xảy ra trưa 10/4, tại địa bàn xã Ea Knuếc, khi lực lượng CSGT của huyện đang thực hiện kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm đối với người điều khiển xe trên đường.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, khi đang làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nghi có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, anh Y.B.A. (25 tuổi) không xuất trình được giấy phép lái xe. CSGT thông báo lỗi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời, một chiến sĩ đã lên xe máy mà Y.B.A. điều khiển để đưa về trụ sở làm rõ.

Nghe xong, anh A. bất ngờ quỳ gối giữa đường và kéo tay một chiến sĩ CSGT để xin được bỏ qua lỗi vi phạm. Lực lượng CSGT đã mời nam thanh niên đứng lên để giải thích, tuyên truyền.

"Hình ảnh clip lan truyền trên mạng xã hội phản ánh không đúng bản chất sự việc, làm cho người xem thấy phản cảm. Lực lượng CSGT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, người vi phạm quỳ gối là do lo sợ bị CSGT giữ xe do không có giấy phép lái xe nên cố năn nỉ để được bỏ qua lỗi. Sau khi được tuyên truyền người này đã hiểu hành vi vi phạm của mình và chấp hành nghiêm chỉnh", đại diện Công an huyện Krông Pắk thông tin.

Với hai lỗi vi phạm không có giấy phép lái xe và lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện tham giao thông đối với chủ phương tiện, cả người vi phạm lẫn chủ xe bị xử phạt tổng cộng 2,9 triệu đồng.