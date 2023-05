Sở Xây dựng Hà Nội lên tiếng về khu tập thể xập xệ, cây sống xuyên tường

Theo Sở Xây dựng, vào ngày 28/3/2013, UBND TP Hà Nội có văn bản số 2231 về việc chấp thuận đầu tư Dự án cải tạo, xây dựng nhà ở cao tầng A&B Khu tập thể Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy).

Trong đó, chấp thuận liên danh Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội, Công ty TNHH Thủ đô II, Công ty cổ phần Nhật Quân Anh làm chủ đầu tư dự án; thời gian hoàn thành xây dựng các hạng mục công trình quý I/2016.

Đến ngày 19/12/2017, UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản số 6457 điều chỉnh nội dung văn bản số 2231 về việc chấp thuận đầu tư Dự án cải tạo xây dựng nhà A&B Khu tập thể Nghĩa Đô.

Sau gần 50 năm sử dụng, đến nay nhiều vị trí của khu tập thể Nghĩa Đô đã xuống cấp, tường bong tróc, cây cối mọc len lỏi bám sát tường (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong đó, điều chỉnh Công ty TNHH Thủ đô II là đại diện liên danh; thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình trong quý IV/2019.

Song theo báo cáo của nhà đầu tư, dự án bị chậm triển khai so với tiến độ được giao là do chưa hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; do đại dịch Covid-19.

Hiện nay, chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục xin điều chỉnh tiến độ dự án theo quy định.

Đầu hồi khu tập thể Nghĩa Đô, cây xanh bám chằng chịt trên tường (Ảnh: Mạnh Quân).

Văn bản cũng nêu rõ, ngày 24/3 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có thông báo số 113 giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan, UBND quận Cầu Giấy khẩn trương phối hợp với liên danh nhà đầu tư triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, công tác kiểm định, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền.