Sinh viên TPHCM thay ca điều tiết giao thông

Ngày 28/9, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Trường Đại học Công Thương TPHCM tổ chức lễ ra mắt Tổ tình nguyện viên tham gia điều tiết giao thông và tuyên truyền, thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý phòng cháy chữa cháy.

Tại buổi lễ, Đại tá Nghiêm Văn Út, Trưởng Công an quận Tân Phú, cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, địa bàn quận xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết, 25 người bị thương. Cùng thời gian đó, địa bàn quận xảy ra 20 vụ cháy, không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Đại tá Nghiêm Văn Út, Trưởng Công an quận Tân Phú, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Tân Phú phối hợp với Trường Đại học Công Thương TPHCM thành lập tổ tình nguyện viên điều tiết giao thông và tuyên truyền phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, sinh viên sẽ phối hợp cùng CSGT điều tiết, phân luồng giao thông tại 5 giao lộ trọng điểm trên địa bàn quận Tân Phú, góp phần không để xảy ra ùn ứ. Ngoài ra, lực lượng này cũng sẽ tuyên truyền tại 17 trường học, nâng cao hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM thành lập các tổ tình nguyện viên hỗ trợ lực lượng chức năng điều tiết giao thông, tuyên truyền phòng cháy (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đồng thời, sinh viên vận động người dân không lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, cản trở giao thông. Dự kiến mỗi ngày có 88 sinh viên thực hiện nhiệm vụ tại các điểm được phân công. Bên cạnh đảm bảo an toàn giao thông, sinh viên sẽ phối hợp lực lượng chức năng tuyên truyền, số hóa hồ sơ dữ liệu cơ sở về phòng cháy chữa cháy.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Công Chánh, Phó chủ tịch UBND quận Tân Phú, ghi nhận tinh thần phối hợp giữa nhà trường và công an quận. Theo ông Chánh, công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng.

Phó chủ tịch UBND quận Tân Phú chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Để công tác phối hợp hiệu quả, Phó chủ tịch quận Tân Phú đề nghị các bên liên quan phối hợp chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung đã thống nhất. Công an quận cần chủ động xây dựng lộ trình, tập huấn cho sinh viên; phân bổ cụ thể các chốt điều tiết giao thông, các điểm tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cũng như các thao tác thực hiện số hóa để sinh viên tiếp cận.

"Thay mặt chính quyền địa phương, tôi ghi nhận, biểu dương tinh thần tuổi trẻ của các bạn sinh viên. Sau khi được tập huấn, tôi hy vọng các bạn sẽ phát huy tốt khả năng hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn", ông Chánh nói.