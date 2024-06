Sau vụ tiêu hủy 31 con lợn bệnh, Vĩnh Phúc chỉ đạo khẩn

Ngày 14/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết dù đã ban hành nhiều chỉ đạo về quản lý, kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo an toàn dịch bệnh, thực phẩm nhưng một số địa phương thực hiện còn nhiều hạn chế, buông lỏng kiểm soát để xảy ra tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm chết, mắc bệnh, gây bức xúc dư luận.

"Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện và xử lý một trường hợp giết mổ, kinh doanh lợn, thịt lợn ốm không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo; buộc tiêu hủy 31 con lợn có dấu hiệu mắc bệnh với trọng lượng 1.470 kg và 2.700 kg thịt lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm", UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.

Công an phát hiện 31 con lợn có triệu chứng bị bệnh và 2.700 kg thịt lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm ở Tam Đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước thực trạng đó, Vĩnh Phúc vừa chỉ đạo các địa phương thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.

Kiên quyết đóng cửa các cơ sở giết mổ không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Địa phương này nghiêm cấm giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm ốm, chết; giết mổ động vật tại các địa điểm không đảm bảo điều kiện vệ sinh hoặc giết mổ ngay cạnh đường giao thông, trong chợ và vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường.

UBND cấp xã phải tổ chức ký, xác nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư 17/2018 của Bộ NN&PTNT.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc được giao thành lập các chuyên án, tập trung đấu tranh, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ động vật ốm, chết, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, động vật chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y khi vào địa bàn tỉnh.

Như Dân trí thông tin trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an huyện Tam Đảo phát hiện cơ sở giết mổ gia súc, kinh doanh thực phẩm của gia đình ông Khổng Duy Minh có 31 con lợn có triệu chứng bị bệnh với dấu hiệu xuất huyết toàn thân, da tím tái, nhợt nhạt; kho bảo quản đông lạnh có 2.700kg thịt lợn, màu da thâm tím, có nốt sần đỏ.

Toàn bộ số lợn và thịt lợn được ông Khổng Duy Minh thu mua của những hộ dân trên địa bàn huyện Tam Đảo và Lập Thạch. Trong đó, lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí lợn chết không rõ nguyên nhân.

Toàn bộ số lợn sống và sản phẩm động vật này đã bị cơ quan công an tổ chức tiêu hủy.