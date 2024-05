Phát hiện cơ sở mua gom lợn ốm, chết số lượng lớn ở Vĩnh Phúc

Ngày 7/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tam Đảo kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc, kinh doanh thực phẩm của gia đình ông Khổng Duy Minh (xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo).

Qua kiểm tra phát hiện khu chuồng trại đang có 31 con lợn (tổng trọng lượng 1.470kg) có triệu chứng bị bệnh với dấu hiệu xuất huyết toàn thân, da tím tái, nhợt nhạt, lợn khó thở, có nhiều dịch nhờn màu đục chảy qua mũi, miệng…

Tại kho bảo quản đông lạnh có 2.700kg thịt lợn, một số đã cắt khúc nhưng chưa cạo lông, màu da thâm tím, có nốt sần đỏ.

Công an phát hiện 31 con lợn có triệu chứng bị bệnh với dấu hiệu xuất huyết toàn thân, da tím tái, nhợt nhạt trong khu chuồng trại của cơ sở giết mổ (Ảnh: Công an cung cấp).

"Toàn bộ số lợn và sản phẩm từ thịt lợn đều không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ, có thể gây hại cho sức khỏe con người", Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.

Theo công an, chủ cơ sở nói đã hoạt động giết mổ, kinh doanh thực phẩm từ năm 2016 nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp bất cứ giấy tờ thủ tục nào liên quan đến giết mổ, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.

Cơ sở này từng bị các cơ quan chức năng kiểm tra, yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng vẫn không chấp hành.

Toàn bộ số lợn và thịt lợn được ông Khổng Duy Minh thu mua của những hộ dân trên địa bàn huyện Tam Đảo và Lập Thạch. Trong đó, lợn bị ốm do xuất huyết, yếu do nắng nóng, thậm chí lợn chết không rõ nguyên nhân.

Kho bảo quản đông lạnh của cơ sở giết mổ có 2.700kg thịt lợn, một số đã cắt khúc nhưng chưa cạo lông, màu da thâm tím, có nốt sần đỏ (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, tổ công tác xác định ông Khổng Duy Minh có những dấu hiệu vi phạm như giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ…

Công an cho biết toàn bộ số lợn sống và sản phẩm động vật đã bị tiêu hủy. Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an huyện Tam Đảo đang tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định.