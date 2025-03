Sau khi bị "tuýt còi", nhà thầu cam kết đạt tiến độ thi công cao tốc

Ngày 13/3, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là BQL), chủ đầu tư dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thành phần 3, cho hay, nhà thầu Tổng công ty xây dựng số 01 (CC1) đã cam kết tháo gỡ vướng mắc, khắc phục chậm trễ tiến độ thi công dự án.

Theo BQL, sau khi bị chủ đầu tư nhắc nhở, CC1 cam kết huy động máy móc, nhân lực nỗ lực bù lại khối lượng công việc chưa đạt, đáp ứng tiến độ chung của dự án trọng điểm.

Sau khi bị nhắc nhở tiến độ dự án, nhà thầu cam kết tháo gỡ vướng mắc hoàn thành tiến độ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Lý giải việc chậm tiến độ, đại diện của CC1 cho rằng, dù đã lập hồ sơ xin cấp phép ngay từ đầu nhưng hiện tại chưa được phê duyệt bãi thải, đơn vị phải tập kết đất tạm thời trên tuyến hoặc chuyển ra bãi thải cấp phép tạm thời nhưng không lập được hồ sơ kết thúc và thanh toán đổ thải.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn vướng tình trạng khan hiếm đất đắp và đá, gây khó khăn trong quá trình thi công.

Trước các tồn tại, đại diện CC1 cho rằng, sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị và máy móc để tăng cường khối lượng công việc; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất, đá và giải quyết nhanh chóng các vướng mắc pháp lý.

Nhà thầu than gặp khó trong việc chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bãi thải để thi công cao tốc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đến nay, sản lượng thực hiện của CC1 tại cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đạt hơn 116 tỷ đồng, đơn vị này đặt mục tiêu hoàn thành đất đắp trước ngày 15/4, rải thảm bê tông nhựa tuyến chính trước ngày 30/7 và hoàn thành dự án đúng tiến độ cam kết.

Trước đó, CC1 bị chủ đầu tư "tuýt còi" do thi công chậm so với tiến độ đề ra khoảng 23%, tương đương giá trị khoảng 120 tỷ đồng. Dù BQL đã nhắc nhở, đôn đốc nhưng tiến độ ít cải thiện, do đó, chủ đầu tư dự định đề nghị cấp có thẩm quyền cắt, chuyển khoảng 2km của CC1 cho nhà thầu khác thi công tốt hơn nhằm đảm bảo tiến độ.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột cam kết sẽ thông tuyến vào ngày 30/8, do đó, tất cả các hạng mục đều được đốc thúc tiến độ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột thành phần 3 từng cam kết với Thủ tướng đến ngày 30/8 sẽ thông tuyến. Vì vậy, BQL chỉ đạo quyết liệt đối với các nhà thầu tăng ca, tăng kíp làm việc, không được chậm trễ bất cứ hạng mục nào.