Sau 2 ngày "cầm nhầm" điện thoại, vị khách thuê Grab mang trả lại

Sáng 26/6, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, Công an phường Thành Công đã mời người đàn ông tên V. (36 tuổi, tạm trú TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) đến trụ sở để làm rõ việc "cầm nhầm" điện thoại của người khác.

Người đàn ông áo xám cầm điện thoại của chủ tiệm tóc và cho vào túi (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Bước đầu, ông V. khai nhận khi đi cắt tóc đã "cầm nhầm" điện thoại của chủ tiệm và 2 ngày sau đã thuê tài xế xe ôm công nghệ mang trả lại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị C. (45 tuổi, chủ tiệm cắt tóc) cho rằng chỉ khi người thân của chị gọi điện thoại, vị khách "cầm nhầm" tài sản mới thuê người mang điện thoại trả lại.

Theo chị C., 2 ngày sau khi chị bị mất điện thoại, em trai của chị đã gọi được cho người đàn ông "cầm nhầm" điện thoại, yêu cầu ông này phải sớm trả lại tài sản cho chị C., nếu không sẽ báo cơ quan chức năng.

"Vào chiều 25/6, vị khách đã thuê tài xế Grab đến trả điện thoại nhưng tôi không chấp nhận. Theo tôi, người này lấy điện thoại của tôi thì phải tự đến trả và xin lỗi thì tôi bỏ qua tất cả. Thế nhưng người khách không trực tiếp mang trả điện thoại, tiếp tục thuê Grab mang trả điện thoại cho tôi. Lúc này, tôi mời công an đến làm việc", chủ tiệm cắt tóc cho biết.

Về việc ông V. nói rằng chỉ "cầm nhầm" điện thoại chứ không phải lấy trộm, chị C. cho rằng rất vô lý. Nếu "cầm nhầm" thì khi chị điện thoại người này đã nghe máy, sớm gửi lại chứ không phải đợi đến khi người thân chị gọi và 2 ngày sau ông C. mới trả lại như vậy.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin, trưa 23/6, một người khách đến sử dụng dịch vụ tại tiệm cắt tóc của chị C. ở phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột. Tại đây vị khách đã "cầm nhầm" điện thoại iPhone 13 Pro Max của chị C. trị giá hơn 28 triệu đồng. Hành vi của vị khách đã được camera an ninh của tiệm ghi nhận.