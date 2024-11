Sạt lở làm "tê liệt" tuyến đường 100 tỷ đồng ở Bình Định

Tối ngày 23/11, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định, đã thông báo về việc ban hành lệnh cấm đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực sạt lở đất nghiêm trọng trên tuyến đường từ xã An Hưng đến xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn).

Theo ông Lâm, vụ sạt lở xảy ra vào lúc 16h cùng ngày, trên tuyến đường liên huyện nối xã An Hưng (huyện An Lão) với xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn). Khối lượng đất hàng trăm mét khối từ hai vách núi đã sạt đổ, vùi lấp và cô lập toàn bộ tuyến đường.

Một đoạn đường ở xã An Hưng, huyện An Lão (Bình Định) bị sạt lở đất sau nhiều ngày mưa kéo dài khiến giao thông tạm thời chia cắt (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tuyến đường này thuộc dự án cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), được khởi công vào tháng 11/2023 với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định là chủ đầu tư, và gói thầu xảy ra sạt lở do Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành thi công.

Sạt lở gây chia cắt giao thông tạm thời qua đoạn đường nói trên (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ông Tô Tấn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị đang cử người theo dõi và nắm bắt tình hình để có phương án phối hợp với các địa phương xử lý, đồng thời cấm xe nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo ông Thi, gói thầu xảy ra sạt lở dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 31/5 nhưng đến nay vẫn dở dang, trong khi toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2026.