Sắp đóng cổng bình chọn Sáng kiến An toàn giao thông 2023

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông năm 2023 do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), báo Dân trí và công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện.

Từ ngày 13/9, top 16 đã trải qua vòng chung khảo bình chọn trực tuyến đầy gay cấn và sôi động, khi thu hút hơn 10 nghìn lượt bình chọn của độc giả trên khắp cả nước. Top 5 bài thi có lượt bình chọn nhiều nhất đã dần lộ diện.

Chính thức đóng cổng bình chọn vào 23h59 ngày 10/10.

Theo đó, tính đến hết 24h, ngày 9/10, bài thi đang dẫn đầu bình chọn là Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều tiết giao thông và phát hiện đi ngược chiều. Đây là sáng kiến công nghệ nhận diện hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo, áp dụng vào hệ thống camera giám sát của lực lượng chức năng.

Thông qua trí tuệ nhân tạo, người dùng giám sát theo thời gian thực lưu lượng phương tiện vào và ra khỏi khu vực, từ đó tính toán được lượng phương tiện giao thông đang lưu thông. Hệ thống sẽ giám sát và tự động thông báo cho lực lượng chức năng khi có phương tiện đi ngược chiều và lưu trữ hình ảnh phục vụ xử lý.

Liền kề sau đó là bài dự thi Thiết kế trụ đảo giao thông di động phục vụ công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm giao cắt. Ý tưởng giúp giảm thời gian di chuyển so với nút giao thông có đèn tín hiệu. Dòng phương tiện được lưu thông liên tục, khả năng thông qua lớn, việc dừng lại khi qua nút được hạn chế, tính an toàn được nâng cao, giảm thiểu khả năng tai nạn lớn.

Bài dự thi thiết kế trụ đảo giao thông di động phục vụ công tác phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm giao cắt, thu hút nhiều lượt bình chọn (Ảnh: BTC).

Trụ đảo giao thông di động còn giúp giảm tiêu hao nhiên liệu và ô nhiễm môi trường. Giá thành sản xuất thấp, lắp đặt nhanh, tái sử dụng nhiều lần, không mất chi phí điều khiển, vận hành do không đòi hỏi người chuẩn bị phải thực hiện lâu, không chiếm diện tích sử dụng mặt bằng lớn.

Trong top 5 ý tưởng, sáng kiến có lượt bình chọn nhiều nhất còn có: Giải pháp nâng cao hiệu quả cảnh báo giao thông tại khu vực ngã 3, ngã 4 có đèn tín hiệu tại các khu đô thị; Thiết bị cảm biến phát hiện người trong vị trí những điểm mù của xe tải lớn - NON-BLIND; Máy bay không người lái khảo sát và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Đại diện ban tổ chức cho biết, kết thúc vòng chung khảo bình chọn trực tuyến, 5 bài dự thi mỗi hạng mục có số lượt bình chọn cao nhất, sẽ được cộng điểm vào bảng điểm tổng chung kết xếp hạng của ban giám khảo và có cơ hội tiến gần hơn với giải thưởng tổng giá trị lên đến 312 triệu đồng, giải cao nhất là 60 triệu đồng.

"Với sự đầu tư nghiêm túc, chỉn chu của các tác giả, cùng sức hút và độ lan tỏa quy mô lớn ở lần thứ hai tổ chức, cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông đang ngày một nóng hơn, hứa hẹn sẽ có một ngày chung kết sôi nổi và thành công. Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi là cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm tìm kiếm và phát triển những giải pháp thiết thực, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cộng đồng", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Vào ngày 11/10, Vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông sẽ chính thức diễn ra tại tòa soạn Báo Dân trí: nhà 48, ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Theo đó, top 10 đội thi vào vòng chung kết tham gia thuyết trình dự án trước hội đồng cố vấn chuyên môn. Ban giám khảo chấm điểm, xếp hạng và trao giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cho mỗi hạng mục.

Mỗi hạng mục sẽ được trao 1 giải nhất 60 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 30 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải 10 triệu đồng; 2 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng và 3 giải top 10, mỗi giải 2 triệu đồng; cùng giấy chứng nhận đạt giải của ban tổ chức chương trình và giấy khen của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

Lễ trao giải sẽ diễn ra ngay sau đó tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, số 35 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.