Sắp diễn ra Vòng chung kết và Lễ trao giải Sáng kiến An toàn giao thông 2023

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam năm 2023 do Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, Báo Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cuộc thi được kỳ vọng là cầu nối mở ra cơ hội để những ý tưởng, sáng kiến của nhiều tầng lớp trong xã hội được hiện thực hóa. Ý tưởng, sáng kiến đạt giải cao sẽ là tiền đề để ban tổ chức nghiên cứu, phát triển, ứng dụng thực tế với giao thông Việt Nam.

Sau 6 tháng triển khai trên cả nước, ngày 11/10, cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông năm 2023 đi đến chặng cuối, để tìm ra các tác giả xuất sắc nhất, có ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết thực trạng bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Theo đó, vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông năm 2023 diễn ra vào sáng ngày 11/10 tại tòa soạn Báo Dân trí. 10 cá nhân, tập thể có 10 phút trình bày và phản biện trước ban giám khảo.

Thí sinh trình bày bài dự thi trước hội đồng giám khảo trong vòng chung kết cuộc thi năm 2022 (Ảnh: BTC).

Chiều cùng ngày, Hội đồng giám khảo họp để đánh giá, phản biện chéo, thống nhất lựa chọn và sắp xếp thứ tự các bài thi đạt giải thưởng của từng hạng mục và trao giải vào lúc 14h30 ngày 11/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Vòng chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông năm 2023 có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, Báo Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam cùng nhiều chuyên gia, khách mời, các tác giả dự thi...

Năm nay, cuộc thi có hai hạng mục dự thi chính là "Sáng kiến an toàn giao thông" và "Sáng kiến công nghệ về an toàn giao thông".

Trước đó, vòng sơ khảo từ ngày 5/4 đến ngày 25/8 nhận về hơn 1.100 bài dự thi. Ban giám khảo là các lãnh đạo, chuyên gia đến từ Cục Cảnh sát Giao thông, Báo Dân trí, Công ty Toyota Việt Nam, Trường Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Buổi chấm thi vòng sơ khảo (Ảnh: BTC).

Sau vòng sơ khảo, ngày 13/9, tại tòa soạn Báo Dân trí, ban giám khảo đã chọn ra 16 ý tưởng, sản phẩm nổi bật nhất (mỗi hạng mục 8 ý tưởng, sản phẩm) bước vào vòng chung khảo bình chọn trực tuyến.

5 ý tưởng, sản phẩm được bình chọn nhiều nhất của mỗi hạng mục được cộng điểm vào bảng điểm tổng của ban giám khảo. Sau khi mở cổng bình chọn từ ngày 18/9, top 16 sáng kiến tại vòng chung khảo đã thu hút hàng chục nghìn lượt bình chọn trực tuyến tại https://sangkienatgt.dantri.com.vn/san-pham-du-thi

Đầu tháng 10, Ban giám khảo chấm độc lập hai hạng mục với 16 bài dự thi nổi bật và lựa chọn 10 bài dự thi xuất sắc nhất (mỗi hạng mục 5 bài dự thi) để vào vòng chung kết.

Ban tổ chức cho hay, mặc dù cuộc thi có thể lệ và đầu bài mang tính chuyên biệt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Việt Nam và triển khai trong thời gian ngắn, nhưng số lượng người tham gia và bài thi cho thấy cuộc thi nhận phản hồi, ủng hộ rất tốt từ xã hội.

Không dừng ở mức ý tưởng, phần lớn người tham gia cuộc thi đều gợi ý các giải pháp, với những cách triển khai thực sự công phu. Nhiều giải pháp công nghệ có tính thực tiễn rất cao, áp dụng được ngay.

"Hơn 1.100 bài dự thi gửi về ban tổ chức đã cho thấy, vấn đề an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là tình trạng ùn tắc giao thông và vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông rất được xã hội quan tâm. Nhiều ý tưởng gửi về thể hiện sự bức xúc của người dự thi với chính những vấn đề mà họ thường xuyên gặp phải khi tham gia giao thông hàng ngày. Nhờ đó, những ý tưởng đều có chất lượng khá tốt, khả thi trong việc ứng dụng vào thực tế", đại diện ban tổ chức chia sẻ.