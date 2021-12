Sáng nay đỉnh núi Fansipan lại phủ trắng sương muối

Dân trí Do không khí lạnh dưới 0 độ C. nên sáng sớm ngày nay (23/12) khu vực đỉnh núi Fansipan ở Sa Pa, Lào Cai cao hơn 3.000 m so với mặt biển lại xuất hiện sương muối.

Sương muối xuất hiện trên đỉnh núi Fansipan sáng 23/12. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ ngày 19/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh biến tính, ban đêm bầu trời ít mây gây bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu. Đặc biệt, sáng ngày 22/12 đỉnh núi Fansipan lạnh rét dưới 0 độ C khiến nước trên các vũng nước, hay các bể không có nắp đậy ngoài trời đã đóng thành một lớp "váng băng" nổi trên mặt nước, trông như một tấm kính mờ . Sương muối tạo thành băng trong suốt như tấm kính. Đây là đợt nước đóng thành băng đầu tiên xuất hiện trên đỉnh Fansipan tính từ đầu mùa đông 2021 đến nay. Cũng do lạnh dưới 0 độ C vì thế sáng sớm 23/12, sương muối xuất hiện trên đỉnh núi Phan Si Păng, do đó hình thành một lớp mỏng trắng bao phủ mọi vật trên đỉnh núi tạo thành phong cảnh rất kỳ thú. Đây là đợt sương muối thứ 3 tấn công núi Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay. Sương muối phủ trắng sân đại tượng Phật trên núi Fansipan (Ảnh: Công ty dịch vụ du lịch cáp treo). Dự báo đêm về sáng ngày 24/12, nhiệt độ tại núi Fansipan tăng lên khiến hiện tượng sương muối chấm dứt. Sương muối, băng giá xuất hiện tạo thành phong cảnh hấp dẫn du khách nhưng lại gây hại cho sản xuất và đời sống người dân vùng cao Sa Pa không nhỏ. Phạm Ngọc Triển