Sân bay Nội Bài đông đúc ra sao trong dịp 2/9 tới?

Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng hành khách qua sân bay Nội Bài sẽ tăng 11% so với ngày thường. Cụ thể là khoảng 338.000 lượt khách và hơn 2.100 lượt chuyến bay.

Trong đó, ngày cao điểm nhất là 3/9 với hơn 96.000 lượt khách (35.000 khách quốc tế, hơn 61.000 khách quốc nội) và 569 lượt chuyến bay.

Lượng khách đến sân bay Nội Bài đông đúc dần vào cuối tháng 8 (Ảnh: Ngọc Tân).

So với 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh của năm 2023, lưu lượng khách năm nay có xu hướng giảm. Dịp Quốc khánh năm ngoái, Nội Bài ước tính đón 410.000 lượt khách. Ngày cao điểm nhất sân bay phục vụ hơn 106.000 lượt khách.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng không, từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9, sân bay Nội Bài áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1, chủ động sẵn sàng phương án phục vụ cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh.

Sân bay đã lên kế hoạch phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất bảo đảm chất lượng dịch vụ trả hành lý quốc tế đến, linh hoạt hạn chế người nhà đưa tiễn trong các khung giờ cao điểm tại ga hành khách T2.

Sân bay Nội Bài sẽ tăng cường an ninh cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (Ảnh: NIA).

Trung tâm an ninh sẽ mở tối đa máy soi chiếu tại các khung giờ cao điểm, đảm bảo lưu thông nhanh nhất. Lực lượng An ninh phối hợp với công an địa phương đảm bảo ANTT, ATGT tại cảng.

Sân bay khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân; chuẩn bị hành lý đúng quy định; làm thủ tục check-in xong cần xếp hàng vào kiểm tra an ninh và các thủ tục khác, tránh chờ đợi nhau gây ùn ứ cục bộ và chậm chuyến bay...