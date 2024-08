Thực binh xử lý tình huống chống khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 28/8, TPHCM tổ chức khai mạc diễn tập Thực binh xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự và khẩn nguy hàng không tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Tham dự có Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó bí thư Thành ủy TPHCM - Chủ tịch HĐND TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Bí thư Nguyễn Văn Nên tham dự buổi diễn tập (Ảnh: Hải Long).

Theo Ban tổ chức, cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 28/8 đến 30/8, gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Buổi diễn tập tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các lực lượng thực hiện 3 tình huống giả định, trong đó có tình huống xử lý đối tượng khủng bố, chiếm giữ tàu bay bắt cóc con tin.

Trung tướng Lê Hồng Nam phát biểu tại buổi diễn tập (Ảnh: Hải Long).

Từ kết quả công tác diễn tập thực binh 3 tình huống trên, Công an TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh các quy trình, phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố và các hoạt động, sự kiện lớn.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh diễn tập khu vực phòng thủ thành phố nhằm không ngừng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố khi xử lý tình huống trong các trạng thái quốc phòng, trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ; đồng thời, thể hiện khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của lực lượng trong khu vực phòng thủ.

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 28/8 đến 30/8 (Ảnh: Lê Trai).

Thông qua diễn tập, ban tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố làm cơ sở để điều chỉnh kế hoạch và xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập chuẩn bị chu đáo, sát thực tế, vận hành cơ chế đúng nguyên tác của Đảng, tổ chức khung tập đúng quy định và vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lý luận vào thực tiễn, chấp hành nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Sau khi kết thúc diễn tập vào ngày 30/8, các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.