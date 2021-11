Sa Pa đêm nay lạnh 6 độ C

Dân trí Sáng nay (23/11), nhiệt độ các khu vực trong tỉnh Lào Cai đều giảm xuống mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông tới nay, vùng núi Sa Pa nhiệt độ giảm sâu, dự báo đêm nay giảm xuống còn 6 độ C.

Sa Pa lạnh nhất kể từ đầu đông (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống địa bàn tỉnh Lào Cai và đạt ngưỡng cực đại. Do đó kéo theo nhiệt độ các khu vực sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này.

Đêm 22/11, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống Lào Cai nhưng biến tính khiến mưa giảm hẳn cả về lượng và diện. Vùng thấp phổ biến không mưa, vùng núi có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi, tiết trời chuyển rét sâu so với ngày hôm trước.

Lúc 7h hôm nay 23/11, nhiệt độ quan trắc được tại thành phố Lào Cai là 16,1 độ C, thị trấn Bắc Hà rét hại 10,5 độ C, vùng du lịch Sa Pa rét nhất 8,3 độ C.

Cảnh sắc Sa Pa trong ngày giá rét (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Không khí lạnh đang tiếp tục tăng cường xuống khu vực tỉnh Lào Cai và đạt ngưỡng cực đại, kéo theo nhiệt độ các khu vực sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này.

Dự báo đêm nay nhiệt độ tại Sa Pa giảm xuống mức thấp nhất là 6 độ C.

Tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân chủ động phòng chống rét hại cho người, nhất là người cao tuổi, trẻ em và cây trồng vật nuôi.

Các trường học căn cứ vào thời tiết thực tế địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học chống rét.

Phạm Ngọc Triển