Đón gió mùa Đông Bắc, Sa Pa lạnh 8 độ C

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương tỉnh Lào Cai và thị xã Sa Pa tính từ đầu đông 2021 tới nay.

Sáng nay (23/10) vùng núi Sa Pa lạnh 8,4 độ C (Ảnh: Phạm Ngọc Triển).

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai thông tin, rạng sáng ngày hôm nay (23/10), gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng xuống địa bàn tỉnh Lào Cai đạt ngưỡng mạnh nhất. Vì thế nhiệt độ các khu vực trong tỉnh đồng loạt giảm xuống mức cực tiểu.

Lúc 7h ngày 23/10, nhiệt độ tại thành phố Lào Cai giảm xuống mức 18 độ C, vùng núi huyện Bắc Hà rét hại 12,9 độ C. Đặc biệt thị xã du lịch Sa Pa nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 8,4 độ C.

Dự báo ngày và đêm ngày hôm nay (23/10) không khí lạnh tác động đến địa phận tỉnh Lào Cai có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm, nhiệt độ các địa phương trong tỉnh ít biến đổi rồi tăng nhẹ.

Đêm nay, vùng thấp nhiệt độ lên mức 19 - 20 độ C, vùng cao trong khoảng 13 - 14 độ C, thị xã Sa Pa tăng lên 9 - 10 độ C. Đến ngày 24/10, nhiệt độ các khu vực vẫn trong tình trạng tăng nhẹ.

Tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức phòng chống rét hại cho người, cây trồng và vật nuôi ngay từ đầu mùa đông 2021 nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng do thời tiết giá rét gây ra.

