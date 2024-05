Rước 134 bức ảnh chân dung Bác Hồ trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024 (Video: Hoàng Lam).

Tối 11/5, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên (huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2024, kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), 55 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An (1969-2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Người.

Dự lễ khai mạc có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ngành; đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hà, dòng họ Hoàng Xuân tại huyện Nam Đàn và đông đảo người dân...

Lễ diễu hành rước ảnh Bác từ quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) về Nam Đàn, quê hương của Người.

Năm 2024, Lễ hội Làng Sen được tổ chức lần thứ 42. Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; giới thiệu quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước về hình ảnh một vùng đất năng động, thân thiện, luôn rộng mở những cơ hội hợp tác và phát triển.

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc lễ hội.

Lễ hội Làng Sen được tổ chức hàng năm, trở thành sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Qua đó để mỗi người hiểu sâu sắc hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người, góp phần đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Lời căn dặn của Bác là kim chỉ nam, là nguồn động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An phát huy tinh thần cách mạng, tập trung nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, để thực hiện thành công di nguyện của Bác, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của miền Bắc và cả nước.

134 bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các em học sinh tiểu học xã Kim Liên rước đến sân vận động trong đêm khai mạc, tượng trưng cho 134 năm ngày sinh của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Các bức ảnh chân dung khổ lớn, gắn với từng chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được các nam, nữ thanh niên rước trong đêm khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2024.

Lễ hội Làng Sen năm 2024 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, phần lễ gồm các sự kiện: Dâng hương tại phòng thờ Bác Hồ và dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh và diễu hành về quê Bác; Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen; Giải bóng chuyền và võ cổ truyền toàn tỉnh...

Đặc biệt, năm nay, tại chương trình khai mạc lễ hội Làng Sen có phần biểu diễn nghệ thuật, quân nhạc, kỵ binh do Bộ Công an tổ chức.

Đội kỵ binh của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an trình diễn tại đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen.

Trong đêm khai mạc còn có Chương trình nghệ thuật "Quê hương mùa sen nở" gồm 3 chương: Bông Sen nở giữa trời đêm; Vầng dương trời Việt; Quê hương hát mãi về Người với các tiết mục được dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật...

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa nặng hạt nhưng hàng nghìn người dân trong và ngoài huyện Nam Đàn đã có mặt, theo dõi buổi lễ.