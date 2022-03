Rác thải ngập ngụa, bốt điện "vênh váo" trên con đường giữa Thủ đô

Người dân than trời về tình trạng "treo" dự án mở rộng đường Âu Cơ.

Rác thải ngập ngụa, vật liệu xây dựng ngổn ngang tại dự án mở rộng đường Âu Cơ (Ảnh: Trần Thanh).

Dự án xây dựng đoạn đê Âu Cơ từ khách sạn Thắng Lợi đến cầu Nhật Tân có tổng mức đầu tư hơn 815 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Hà Nội. Dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án này dự kiến hoàn thành trong năm 2020 nhưng đến nay, công trình đang "dậm chân tại chỗ" không có hoạt động xây dựng, không có công nhân trên công trường, vật liệu và máy móc xây dựng nằm ngổn ngang, một số đoạn cây cối mọc um tùm, rác thải tràn lan trong công trường.

Ngày 12/3, theo ghi nhận của PV Dân trí tại khu vực dự án đối diện số 26 Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhiều vật liệu xây dựng trong công trường không được rào chắn tràn lan ra đường dân sinh. Bên trong công trường, rác thải bị đổ trộm bốc mùi hôi thối, cây cối um tùm không được cắt tỉa.

Dọc tuyến đường 5 m tại đường Âu Cơ, nhiều bốt điện nằm chỏng chơ giữa đường. Theo chia sẻ của người dân, các bốt điện này trước kia nằm sát mép tường đê nhưng sau khi chủ đầu tư thi công mở rộng đường, các bốt điện này được di dời ra gần giữa đường để đổ bê tông chân đê.

Qua quan sát của phóng viên, hiện nay các bốt điện đang được giằng, chống tạm bợ... gây nguy hiểm cho người dân và gây ùn ứ tại khu vực đường dân sinh này.

Nhiều bốt điện nằm chỏng chơ ra giữa đường gây nguy hiểm cho người đi đường và gây ùn ứ tại tuyến đường này (Ảnh: Trần Thanh).

Bà Phạm Thị Nhâm (73 tuổi, sống trên đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) cho hay, hơn một năm nay tại công trường mở rộng đường Âu Cơ đã không có công nhân thi công. Nhiều hạng mục công trình dang dở khiến đời sống người dân tại đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Cứ mưa xuống là tuyến đường này (đường 5 m dân sinh cạnh công trường - PV) lại ngập ngụa bùn đất, còn nắng lên thì khói bụi suốt ngày khiến con cháu chúng tôi ho suốt. Còn chưa kể bên thi công họ chưa hoàn thiện công trình, khiến nhiều bốt điện nằm chỏng chơ ra giữa đường. Tất cả các bốt điện đó đều đang có điện, mà họ lại dùng các thanh thép để giằng, chống... trông rất tạm bợ và nguy hiểm cho người dân sinh sống tại đây", bà Nhâm bức xúc nói.

Cũng theo bà Nhâm, tại một số điểm, nhiều vật liệu xây dựng ngổn ngang không có rào chắn gây mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, việc không có người quản lý, trông nom thường xuyên khiến rác thải bị đổ trộm bên trong công trình gây mất vệ sinh và ô nhiễm... Chưa kể việc rào chắn của đơn vị thi công khiến tuyến đường Âu Cơ bị ùn ứ thường xuyên.

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Viết Cường - Chủ tịch UBND phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, phía phường cũng đã báo cáo sự việc lên UBND quận và các lực lượng chức năng để đẩy nhanh quá trình thi công. Tuy nhiên đây là dự án của thành phố làm chủ đầu tư nên kế hoạch triển khai tiếp theo như thế nào thì phường cũng chưa nắm được.

"Thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến của người dân và cử tri về việc các bốt điện tại dự án nằm chỏng chơ ra giữa đường 5 m... gây nguy hiểm và bức xúc cho người dân, ngoài ra do công trình chưa được hoàn thiện nên tuyến đường 5 m cũng bị ảnh hưởng xuống cấp. Về việc này thì phường đã có báo cáo lên UBND quận và các lực lượng chức năng để sớm đẩy nhanh thi công do dự án đang bị chậm so với kế hoạch ban đầu đề ra", ông Cường nói.

Theo ông Cường, toàn bộ tuyến đường 5 m cạnh dự án thuộc quản lý của đơn vị thi công và họ sẽ có trách nhiệm nâng cấp và cải tạo tuyến đường này cho nhân dân.

Theo dự án, tuyến đường từ đường Âu Cơ - Xuân Diệu đến cầu Nhật Tân được mở rộng lên 4 làn xe có tổng chiều dài là 3,7 km. Dự án tiếp nối đồng bộ với dự án xây dựng cầu vượt tại nút An Dương - đường Thanh Niên.

Tuy nhiên đến nay, dự án này bị chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu.

Vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang, không có rào chắn.

Rác thải ngập ngụa bên trong công trình.

Những vũng nước đọng đen ngòm bên trong rào chắn.

Vật liệu xây dựng hoen gỉ do dự án bị chậm tiến độ thi công.