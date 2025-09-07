Tổng Bí thư Tô Lâm và 10 chữ dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam cần nỗ lực để thực sự trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu, hàng đầu khu vực

Sáng 7/9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình Truyền hình đầu tiên (7/9/1970-7/9/2025), ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu nghe giới thiệu về Kênh Truyền hình đối ngoại Quốc gia - Vietnam Today (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN).

"Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn"

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cho biết, từ giữa năm 1967, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đảng, Ban Tuyên huấn Trung ương đã chuẩn bị cho ra đời ngành truyền hình Việt Nam. Sau nhiều nỗ lực vượt khó, tối 7/9/1970, buổi phát hình thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra thành công, đánh dấu sự ra đời của ngành truyền hình Việt Nam, đáp ứng lòng mong mỏi của Bác lúc sinh thời và nguyện vọng của nhân dân.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, suốt 55 năm qua, từ điều kiện kỹ thuật thô sơ, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát triển thành đài quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, nòng cốt, đa phương tiện tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao dân trí; nói lên tiếng nói của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn". Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tổng Bí thư yêu cầu, trong giai đoạn phát triển mới, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, sự nghiệp báo chí – truyền thông nói chung và Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng đứng trước thời cơ lớn và thách thức gay gắt. Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện mũi nhọn của quốc gia, phải ngày càng khẳng định bản lĩnh, là trụ cột kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn.

Phấn đấu trở thành một trong những đài truyền hình hàng đầu khu vực

Tổng Bí thư đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Đài Truyền hình Việt Nam phải là tiếng nói tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là lực lượng đi đầu trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa thông tin tích cực, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển dân tộc.

Với vị thế mới, yêu cầu mới trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, Đài Truyền hình Việt Nam phải xác định là đài truyền hình quốc gia với những mục tiêu cụ thể, kiên định đồng hành cùng các đường lối của Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định vai trò của Đài Truyền hình Việt Nam góp phần dẫn dắt, nâng cao thị hiếu, thẩm mỹ, trình độ hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; hướng tới trở thành Tổ hợp truyền thông công nghệ số quốc gia hiện đại, vận hành theo mô hình tích hợp, số hóa toàn diện, dẫn đầu trong sản xuất và phân phối nội dung chất lượng cao, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ công chúng trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ truyền thông quốc tế.

Tổng Bí thư căn dặn, Đài Truyền hình Việt Nam cần vươn mình mạnh mẽ, phát triển bền vững theo hướng đổi mới, sáng tạo, lấy chuyển đổi số toàn diện làm động lực và đổi mới nội dung làm trọng tâm; nỗ lực nhiều hơn nữa để Đài thực sự trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu, hàng đầu khu vực, có uy tín trên thế giới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam (Ảnh: Phan Phương – TTXVN).

Tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam, do có thành tích xuất sắc trong đổi mới nội dung tuyên truyền, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất các chương trình truyền hình, các hoạt động thiện nguyện, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế -xã hội của đất nước.