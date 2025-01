Quy định mới về khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ

Thông tư nêu rõ, đối tượng áp dụng gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ và cơ quan, tổ chức khác liên quan.

Danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ do Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý thống nhất trong toàn ngành, gồm: Cơ sở dữ liệu về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; Cơ sở dữ liệu về tổ chức, bộ máy; Cơ sở dữ liệu về chính quyền địa phương và địa giới hành chính; Cơ sở dữ liệu về hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ; Cơ sở dữ liệu về thanh niên; Cơ sở dữ liệu về tôn giáo; Cơ sở dữ liệu về thi đua - khen thưởng; Cơ sở dữ liệu về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Trụ sở Bộ Nội vụ (Ảnh: Thành Đông).

Quy định mới yêu cầu cơ quan, đơn vị được giao cập nhật dữ liệu có trách nhiệm truy cập vào cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ để xử lý nghiệp vụ, cập nhật thông tin. Thông tin phải thống nhất định dạng kỹ thuật, phản ánh đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định của từng dữ liệu.

Việc cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ được thực hiện qua tài khoản đã được cung cấp hoặc qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ đối với trường hợp các cơ quan, đơn vị đã có cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Thông tin trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ được sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Hình thức khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua tài khoản được cấp hoặc thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Việc sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu dữ liệu và bảo vệ an toàn thông tin cá nhân.

Đối với thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh, việc khai thác và sử dụng thông tin phải tuân thủ quy định về bảo mật thông tin quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Quy định kỹ thuật về dữ liệu, kết nối và hướng dẫn kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu chuyên ngành nội vụ được Bộ Nội vụ ban hành và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Bộ Nội vụ thực hiện chia sẻ dữ liệu chuyên ngành nội vụ cho cơ quan, đơn vị khác sử dụng theo quy định tại Nghị định 47/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan và phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2.